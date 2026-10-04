Kütahya Emet'te polis okul çevresini denetledi, kuralsız motosiklet yediemine çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya Emet'te polis okul çevresini denetledi, kuralsız motosiklet yediemine çekildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Emet\'te polis okul çevresini denetledi, kuralsız motosiklet yediemine çekildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Emet'te polis, okul çevresindeki denetimleri sıklaştırdı; kurallara uymayan motosikletler yediemin otoparkına çekildi. Denetimlerde 18 yaş altı ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanımı denetlendi, ailelere çocuklarına ehliyetsiz araç kullandırmamaları çağrısı yapıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde polis ekipleri, öğrencilerin huzuru ve can güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Kurallara uymayan motosikletler tek tek tespit edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevrelerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve eğitim ortamının huzurunu korumak amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik işlem yapılıyor.

Denetimlerde başta tescilsiz ve plakasız motosikletler olmak üzere mevzuata aykırı araçlar kontrol edildi. Ekipler tarafından tespit edilen kuralsız motosikletler, çekiciler aracılığıyla yediemin otoparkına götürüldü.

Yetkililer, kurallara aykırı motosiklet kullanımının trafik güvenliği açısından risk oluşturduğunu, yüksek egzoz seslerinin ise okul çevrelerinde gürültü kirliliğine neden olarak eğitim ortamını olumsuz etkilediğini belirtti.

Denetimlerde özellikle 18 yaş altındaki çocukların ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanımının önlenmesine yönelik kontroller de gerçekleştirildi. Emniyet yetkilileri, ehliyetsiz sürücülerin hem kendi can güvenliklerini hem de trafikteki diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığına dikkat çekti.

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliği ve ilçedeki huzur ortamının korunması amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerin periyodik olarak ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Emniyet yetkilileri ayrıca anne ve babalara çağrıda bulunarak, çocuklarına ehliyetsiz şekilde motosiklet veya motorlu araç kullandırmamaları konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaGüvenlikKütahyaEğitimGüncelPolisEmetSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak
2 doz ilaçla idam edememişlerdi ABD’deki fiyaskoda üst düzey istifa 2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa
Hırvatlar darmadağın İngiltere, Livakovic’e gol oldu yağdı Hırvatlar darmadağın! İngiltere, Livakovic'e gol oldu yağdı
Ne köpek ne de tilki Dağlık alandan bir anda yola çıktı Ne köpek ne de tilki! Dağlık alandan bir anda yola çıktı
Akasya Durağı’nın Can’ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı Değişimi şaşırttı Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
10:31
Türkiye’nin devleriyle çalışıyordu Resmen iflas etti
Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti
10:09
Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
09:10
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
09:04
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
08:37
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
07:22
Pakistan, Yemen’deki savaşa dahil oldu Askeri danışmanlar da sahada
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 10:55:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Kütahya Emet'te polis okul çevresini denetledi, kuralsız motosiklet yediemine çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei