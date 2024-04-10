Kütahya Hisarcık\'ta çıkan yangın zamanında söndürüldü

Kafa kafaya çarpıştılar: 8 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı ve yaralılardan birinin durumu ağır. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıları Tokat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.