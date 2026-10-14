Kütahya Tavşanlı\'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, 1 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 12. kilometresinde Tavşanlı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Tavşanlı yönüne seyir halinde olan M.M.Y. idaresindeki 26 ABE 244 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, yaralanan sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.