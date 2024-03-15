Kütahya ve Afyonkarahisar'da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik 7 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda, 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ticaretini önlemeye yönelik yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması çalışmaları çerçevesinde Kütahya ve Afyonkarahisar'da toplamda 7 adrese eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 5 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 79 adet fişek, 2 adet tabanca parçası ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya ve Afyonkarahisar'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim sistemlerini kullanarak 'Nitelikli Hırsızlık, Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği Suçlarına' yönelik 21 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-26' operasyonlarında 75 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında farklı suçlara karışan şüphelilerin yakalandığı belirtildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim sistemlerini kullanarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-26' operasyonlarında 21 ilde eş zamanlı olarak 75 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik çalışmalar yapıldı. Yakalanan şüpheliler arasında elektrikli bisiklet satışı vaadiyle dolandırıcılık yapanlar, sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapanlar ve çocuklara ait müstehcen görüntü ve video paylaşımı yapanlar bulunuyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 319 gram kokain ele geçirildi. Operasyon sonucunda A.A. (31) ve İ.K. (29) isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik kuyrukta bekleyen domates yüklü Ukrayna plakalı tır, yol kenarında iken dorseye bağlı olan soğutucu motorundan çıkan yangın sonucu hurda haline geldi. Yangını fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik kuyrukta bekleyen domates yüklü Ukrayna plakalı tır, yol kenarında beklerken çıkan yangın sonucu hurda yığınına döndü.
İzmir'in Buca ilçesinde, silahlı saldırı sonucu öldürülen 17 yaşındaki Yusuf Demir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden baba ve oğul tutuklandı. Baba, emniyetteki ifadesinde Demir'i tanımadığını ve yaşını öğrenince üzüldüğünü söyledi.
Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesi girişinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazada, 4'ü çocuk toplam 7 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesi ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde aşırı yüklü bir kamyonet, kontrolden çıkarak elektrik kablolarına takıldı ve 6 elektrik direğini devirdi. Kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçarken, olayı duyan vatandaşlar yetkililere bildirdi. Elektrik direklerinin onarım çalışmaları başlatıldı ve sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın, Zümrütevler Mahallesi'nde saat 22.00 sularında meydana geldi. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 7 katlı apartmanın 5. katındaki boş bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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