İran'ın Kuveyt'te kritik öneme sahip bir noktaya insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Suud Abdülaziz el-Atvan yaptığı yazılı açıklamada, silahlı kuvvetlerin bugün Kuveyt hava sahasında İran'a ait insansız hava araçları tespit ettiğini ve bunlarla mücadele edildiğini duyurdu. El-Atvan, İran'ın hayati öneme sahip bir noktayı hedef aldığını, şarapnel parçalarının düşmesi sonucu 1 Kuveytli, 1 Pakistanlı ve 2 İtalyan olmak üzere 4 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade etti. El-Atvan saldırıda maddi hasar da meydana geldiğini belirtti.