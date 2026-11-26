Kuveyt Savunma Bakanlığı, İran İHA saldırısında 4 kişinin yaralandığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuveyt Savunma Bakanlığı, İran'a ait İHA'ların ülke hava sahasında tespit edilip mücadele edildiğini bildirdi. Bakanlık sözcüsüne göre isabet eden şarapnel nedeniyle 1 Kuveytli, 1 Pakistanlı ve 2 İtalyan yaralanarak hastaneye kaldırıldı; saldırıda maddi hasar oluştu.
İran'ın Kuveyt'te kritik öneme sahip bir noktaya insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.
Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Suud Abdülaziz el-Atvan yaptığı yazılı açıklamada, silahlı kuvvetlerin bugün Kuveyt hava sahasında İran'a ait insansız hava araçları tespit ettiğini ve bunlarla mücadele edildiğini duyurdu. El-Atvan, İran'ın hayati öneme sahip bir noktayı hedef aldığını, şarapnel parçalarının düşmesi sonucu 1 Kuveytli, 1 Pakistanlı ve 2 İtalyan olmak üzere 4 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade etti. El-Atvan saldırıda maddi hasar da meydana geldiğini belirtti.
Kaynak: İHA
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