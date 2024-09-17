Kuzey Carolina'da Tropikal Fırtına Sele Yol Açtı - Son Dakika
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Kuzey Carolina'da Tropikal Fırtına Sele Yol Açtı

Kuzey Carolina\'da Tropikal Fırtına Sele Yol Açtı

Kuzey Carolina'yı vuran tropikal fırtına şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve acil durumlara neden oldu.

17.09.2024 13:30
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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletini vuran tropikal fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar sokak ve caddeleri sular altında bıraktı.

ABD'nin doğusundaki Kuzey Carolina eyaletini tropikal fırtına vurdu. Dün etkili olan fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle evleri su bastı, araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi, evlerinde mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, Carolina Beach kasabasının 12 saat içinde 18 inç yağış aldığı, bunun bin yılda bir görülen bir yağış miktarı olduğu belirtildi. Aşırı yağış nedeniyle acil durum ilan edilen Carolina Beach'te eğitime ara verildi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Carolina Beach İlköğretim Okulu'nu ders sırasında su basması sonucu öğrencilerin okuldan çıkarıldı. Kuzey Carolina Ulaştırma Departmanı, çok sayıda yolun kapandığını ve bazı feribot seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada, fırtınanın akşam saatleri itibarıyla etkisini azaltmaya başladığı ifade edildi. - KUZEY CAROLINA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Carolina'da Tropikal Fırtına Sele Yol Açtı - Son Dakika

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