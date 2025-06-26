Lapseki\'de Orman Yangını Kontrol Altında

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin karadan müdehalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Adatepe köyünde ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdehalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. - ÇANAKKALE