Las Vegas\'ta cenaze evine giren kadın, tabutu içindeki ceset ile çaldı

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Las Vegas'ta bir cenaze evinde alışılmadık ve rahatsız edici bir olay yaşandı. 47 yaşındaki Patricia Sierra adlı bir kadın, gece yarısı Affordable Cremation & Burial Service adlı cenaze evine gizli bir şekilde girdi.

Güvenlik kameraları, Sierra'nın cenaze evinin camını kırıp içeri girdiğini kaydetti. İçeride bir tabutu ve içindeki cenazeyi çalarak dışarı çıkardı. Sabaha karşı 03:30 civarında, bir kişi cenazenin yerde yüzüstü yattığını gördü ve polisi aradı.

Polis, olay yerinde tabutu ve cenazeyi buldu. Yakındaki evraklardan cenazenin kimliği belirlendi ve bir gün önce töreni yapıldığı anlaşıldı. Sierra birkaç gün sonra yakalandı. Polise verdiği ifadede, olay gecesi altı bira içtiğini ve ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.

Sierra, madde bağımlılığı sorunu olduğunu ve geçmişte de hırsızlık yaptığını itiraf etti. Olayda kullandığı kırmızı BMX bisikleti de güvenlik kameralarında görülmüştü. Sierra, hırsızlık, büyük çaplı hırsızlık ve insan kalıntılarını rahatsız etmek suçlarından yargılanacak.

Sierra'nın kefalet bedeli 11.000 dolar olarak belirlendi ve ilk duruşması 18 Eylül'de yapılacak. Bu olay, Las Vegas toplumunu derinden sarstı ve cenaze evlerinin güvenliği konusunda endişelere yol açtı.