Leman Dergisi'ne Karikatür Soruşturması

Leman Dergisi'nde yer alan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin herhangi bir mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesine yönelik Mali soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihinde Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli müessese müdürü Ali Yavuz, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, grafiker Cebrail Okçu, eser sahibi Doğan Pehlivan, imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün, yazı işleri müdürü Zafer Aknar ile yayımcı şirket tüzel kişisi ile şirketin yetkilisi Mehmet Çağçağ ve bu şirketle bağlantılı olduğu öne sürülen 'Leman Kültür' isimli şirketin yetkilisi Kemal Şentürk'ün yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan eylemin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesi için adı geçen şirketler ve şahıslar hakkında Mali soruşturma da başlatıldı. - İSTANBUL