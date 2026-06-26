Leyla Aydemir Davasında Karar Açıklandı - Son Dakika
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Leyla Aydemir Davasında Karar Açıklandı

Leyla Aydemir Davasında Karar Açıklandı
26.06.2026 11:56
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Yusuf Aydemir 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanıklar beraat etti; mahkemede arbede yaşandı.

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezası verirken, diğer 6 sanık hakkında beraat kararı verdi. Duruşma sonrası Yusuf Aydemir'in akrabaları arasında yaşanan arbedeye polis müdahale etti. Polis kavgaya karışanları gözaltına aldı.

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan Leyla Aydemir davasının dördüncü duruşması tamamlandı. Duruşmaya tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir ile tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Aydemir, Besim Dursun, Hatun Dursun, Yıldırım Artam ve Ayşe Artam katıldı. Leyla Aydemir'in annesi ve babası ise duruşmada yer almadı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Kürsüye çıkan amca Yusuf Aydemir, "Yemin ederim Allah'a suçum günahım yok, suçsuz yere içeride yatıyorum. Ben ağladım diye bana bunu reva gördüler" diyerek suçsuz olduğunu savundu. Diğer sanıklar Ayşe Artam, Besim Dursun, Hatun Dursun ve 8 yıldır dosya içeriğini bilmeden yargılandığını belirten Mehmet Ali Aydemir de suçsuz olduklarını ifade ederek beraat talebinde bulundu.

Karar öncesi açıklama yapan Mahkeme Başkanı, "Dosya kapsamındaki tüm deliller, taraf beyanları ve yargılama sürecinde toplanan deliller birlikte değerlendirilmiştir. Gerekçeli kararımızda da ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, ceza yargılamasında delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi geçerlidir. Bu ilkenin tek sınırı, delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmiş olmasıdır" dedi.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Aydemir hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 6 yıl hapis cezası verdi. Sanığın mevcut tutukluluk halinin hükmen devamına hükmedildi.

Mahkeme, üzerlerine atılı suçların sabit olmaması nedeniyle diğer tüm sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Gerekçeli kararın yasal süresi içinde yazılarak taraflara tebliğ edileceği belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Leyla Aydemir, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Leyla Aydemir Davasında Karar Açıklandı - Son Dakika

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