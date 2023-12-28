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Liseli öğrencilerin kavgasında 1 kızı böyle darbettiler - Son Dakika
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Liseli öğrencilerin kavgasında 1 kızı böyle darbettiler

İzmir'deki bir lisede çıkan tartışmada 1 kız öğrenci, 5 öğrenci tarafından darp edildi. Olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesi üzerine darp raporu alan öğrenci, ailesiyle birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Liseli öğrencilerin kavgasında 1 kızı böyle darbettiler
28.12.2023 - 20:19,  Güncelleme: 20:20
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Liseli öğrencilerin kavgasında 1 kızı böyle darbettiler

Öğrencilerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

İZMİR - İzmir'deki bir lisede çıkan tartışmada 1 kız öğrenci, 5 öğrenci tarafından darp edildi. Yaşanan bu kavgadan sonra darp raporu alan öğrencinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Konak ilçesindeki bir lisede meydana geldi. İddiaya göre 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada 1 kız öğrenci, 5 öğrenci tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla bir öğrenci tarafından çekilirken, olaydan sonra darp raporu alan öğrenci ailesiyle birlikte polise giderek şikayetçi olduğu ifade edildi.

Olay ile ilgili de soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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