İngiltere'de kılıçlı saldırganın araçla eve dalması ve çevredekilere saldırması - Son Dakika
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İngiltere'de kılıçlı saldırganın araçla eve dalması ve çevredekilere saldırması

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir saldırganın araçla bir eve daldığı ve çevredekilere saldırdığı bildirildi. Saldırgan gözaltına alınırken, en az 5 kişi yaralandı. Olayda 2'si polis olmak üzere yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Saldırının terörle bağlantısı olduğuna dair henüz kanıt bulunmamaktadır. İngiltere Başbakanı ve İçişleri Bakanı, saldırıya müdahale eden ekipleri tebrik etti.

30.04.2024 13:38  Güncelleme: 13:39
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İngiltere'nin kılıçlı bir saldırganın araçla bir eve daldığı ve çevredekilere saldırdığı belirtildi. Saldırgan gözaltına alınırken, en az 5 kişi yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kılıçlı saldırı paniği yaşandı. Metropolitan polisi tarafından yapılan açıklamada, Hainault'da yerel saatle 07.00 sıralarında bir aracın eve daldığı ve çevredekilerin bıçaklandığı belirtildi. Londra Ambulans Servisi'nden yapılan açıklamada, olayda 2'si polis en az 5 kişinin ise yaralandığı, olay yerinde müdahale edilen yaralıların daha sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Polis açıklamasında, 36 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığı, ön incelemeye göre saldırının terörle bağlantısı olduğuna yönelik bir kanıt bulunmadığı ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıya müdahale eden ekipleri cesaretinden dolayı tebrik etti. İçişleri Bakanı James Cleverly ise olayla ilgili bilgilendirildiğini ifade ederek, acil müdahale ekiplerine teşekkür etti. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İngiltere'de kılıçlı saldırganın araçla eve dalması ve çevredekilere saldırması - Son Dakika

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