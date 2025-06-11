Los Angeles'ta Sokağa Çıkma Yasağı ve Askeri Müdahale - Son Dakika
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Los Angeles'ta Sokağa Çıkma Yasağı ve Askeri Müdahale

Los Angeles\'ta Sokağa Çıkma Yasağı ve Askeri Müdahale
11.06.2025 11:26  Güncelleme: 11:39
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ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden şiddet olayları nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başkan Trump'ın emriyle 700 Deniz Piyadesi bölgeye gönderildi. Polis, protestolar sırasında 197 kişiyi gözaltına alırken, yetkililer durumun kontrolden çıkmaması için gerekli önlemleri almaya devam ediyor.

ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden şiddet olayları nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gösterilerin 5. gününde 700 ABD Deniz Piyadesi, Los Angeles'a geldi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösterilere müdahale sürüyor. Los Angeles Polis Şefi Jim McDonnell düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, salı günü çıkan olaylarda 197 protestocunun gözaltına alındığı belirtildi. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ise kentte yerel saatle 20.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Bass, yasağın şehir merkezindeki 2.5 kilometrekarelik alanı kapsadığını ve birkaç gün süreceğini ifade etti. Bass, Los Angeles şehir merkezinde yaşamayan veya çalışmayan kişilere söz konusu bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu. Bass 23 iş yerinin yağmalandığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Muhafız ve Deniz Piyadelerini Los Angeles'a göndermesini eleştiren Bass, "Şu anda karanlıktayız. Ne zaman olacağını bilmiyoruz. Emin olduğumuz bir şey var. Bu durumla burada mücadele etme kapasitemiz var. Ordulara veya Ulusal Muhafızlara ihtiyacımız yok, özellikle de talep etmediğimiz bir şeye. Başkan'ın bunu yapma yetkisini valinin elinden alması fikri, gerçekten kabul edilemezdi" ifadelerini kullandı. Ayrıca ICE operasyonlarının durdurulmasını da isteyen Bass, "Başkana ICE baskınlarını durdurması için çağrıda bulunacağım, böylece şehrimizde istikrar sağlayabileceğiz. İşe gitmekten ve okula gitmekten korkan aileleri düşünüyorum. Göçmen nüfusun yerel ekonomimize yaptığı katkılara bakmalıyız" şeklinde konuştu.

California Valisi Newsom: "Trump'a boyun eğmeyin"

Demokratların 2028'de başkan adayı olması beklenen California Valisi Gavin Newsom ise yaptığı konuşmada, Donald Trump'ın "gerilimi arttırmayı seçtiğini" söyledi. Vali Newsom, Trump'ı "sadece şiddet yanlısı ve ciddi suçluların peşine düşmenin çok ötesinde Los Angeles'ın her yerinde askeri bir tarama yapmakla" suçladı. Newsom, "Trump'ın ajanları bulaşıkçıları, bahçıvanları, günlük işçileri ve terzileri gözaltına alıyor. Bu sadece zayıflık. Güç kisvesi altında zayıflık" dedi. Newsom, Trump'ın halkı koruyamayacağını ve halka travma yaşatacağını vurgulayarak, "Şu anda hepimizin ayağa kalkması gerekiyor. Haklarınızı kullanıyorsanız lütfen bunu barışçıl bir şekilde yapın. Birçoğunuzun derin kaygı, stres ve korku hissettiğini biliyorum, ancak bilmenizi isterim ki siz bu korkunun ve kaygının panzehrisiniz. Donald Trump'ın en çok istediği şey sizin sadakatiniz, sessizliğiniz, bu anın suç ortağı olmanız. Ona boyun eğmeyin" ifadelerini kullandı.

Deniz piyadeleri Los Angeles'ta

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gösterilerin 5. gününde 700 ABD Deniz Piyadesi, Los Angeles'a geldi. Los Angeles bölgesinde şu anda 2 bin 100 Ulusal Muhafız askerinin bulunduğu öğrenildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), toplam 4 bin Ulusal Muhafız askerinin Los Angeles'a konuşlandırılacağını duyurmuştu. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Los Angeles'ta Sokağa Çıkma Yasağı ve Askeri Müdahale - Son Dakika

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