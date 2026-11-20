Polonya ordusu, Ukrayna sınırına yakın bölgeye tanımlanamayan iki cisim düşmesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında Polonya hava sahasının ihlal edilmiş olabileceğini duyurdu.

Polonya'nın Lublin bölgesine tanımlanamayan iki cisim düştü. Lublin Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, "Nowy Lipowiec köyünde tanımlanamayan bir cismin düştüğünü doğruluyoruz. Bölgede muhtemel ek cisimlere ilişkin raporlar şu anda ilgili birimler tarafından incelenmektedir" ifadeleri kullanıldı. Yakındaki Chmielek köyündeki bir mülke ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de bir cismin düşmesi sonucu patlama olduğu görüldü.

Polonya ordusundan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında Polonya hava sahasının ihlal edilmiş olabileceği ifade edildi. Polonyalı yetkililer, cisimlerin ne olduğunu söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtirken, Ukrayna Hava Kuvvetleri bir Rus füzesinin Polonya topraklarına girmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu aktardı.

Tusk, bakanlar ve komutanlarla bir araya geldi

Polonya Başbakanı Donald Tusk yaptığı açıklamada, "Polonya hava sahasının ihlaliyle bağlantılı olarak güvenlik durumu hakkında rapor aldım. Şu anda havadan herhangi bir tehdit bulunmamaktadır. Acil servis ekipleri olay yerinde" ifadelerini kullandı. Başbakan Tusk, bakanları ve ordu komutanlarıyla birlikte toplantı gerçekleştirdi.