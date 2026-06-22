Lucknow'daki Yangın: 14 Ölü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow'da bir animasyon eğitim merkezinde çıkan yangında en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow'da bir eğitim merkezinde yangın çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı animasyon eğitim merkezinde çoğu öğrenci en az 14 kişi hayatını kaybetti. Üç katlı binadaki yangına İtfaiye, polis ve kurtarma ekipleri müdahale ederken, yetkililer can kaybının artabileceğini söyledi.

Uttar Pradeş Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak, "Bu büyük bir olay, son derece üzücü" dedi. Pathak, merkezde öğrencilere animasyon eğitimi verildiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından yapılan açıklamada da "Lucknow'daki yangında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi. - YENİ DELHİ