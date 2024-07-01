Lüleburgaz'da kuyuda mahsur kalan işçi kurtarıldı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde devam eden inşaatta çalışırken bir anda dengesini kaybederek düştüğü kuyuda mahsur kalan bir işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında devam eden bir inşaatta çalışan işçi dengesini kaybederek kuyuya düştü ve mahsur kaldı. Fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

İhbar ardından Tekirdağ ve Lüleburgaz itfaiye ekipleri koordine şekilde olay yerine intikal ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kuyuya düşen işçiyi kurtardı. Kuyudan kurtarılan işçiye, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

İşçinin hafif şekilde yaralandığı, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - KIRKLARELİ