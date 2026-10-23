Macron'un kabul ettiği liseli temsilciler somut adım gelene dek eylemleri sürdürecek - Son Dakika
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Macron'un kabul ettiği liseli temsilciler somut adım gelene dek eylemleri sürdürecek

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te liseli öğrenci temsilcilerini kabul etti. Temsilciler Parcoursup'un yeniden düzenlenmesi, öğretmen açığının giderilmesi ve okul şartlarının iyileştirilmesi taleplerini iletti; hükümetten somut adım gelene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen lise öğrencisi temsilcileri, Parcoursup sisteminin yeniden düzenlenmesi, öğretmen açığının giderilmesi ve okul şartlarının iyileştirilmesi taleplerini dile getirirken, hükümetten somut adımlar gelene kadar protestoları sürdüreceklerini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda öğrenci örgütlerinin temsilcileri ile Akademik Bölge Liseli Öğrenci Yaşam Konseyleri (CAVL) üyelerini ağırladı. Yerel saatle 15.00'te başlayan toplantıda öğretmen eksikliği, okul binalarının durumu, uzun ders saatleri, üniversiteye yerleştirme sistemi Parcoursup ve gösteriler sırasında yaşanan polis müdahaleleri masaya yatırıldı. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen öğrenci temsilcileri, Macron'un bazı taleplere olumlu yaklaştığını, ancak verilen sözlerin somut kararlara dönüşmesini beklediklerini söyledi.

"Reformu yeniden ele almak için çalışmalara başlayacağız"

Renouveau Lyceen (Liseli Yenilenme Hareketi) Yönetim Kurulu Başkanı Nathanael Combary, Cumhurbaşkanı Macron ile yaptıkları görüşmede, eğitim sistemine ilişkin önemli taahhütler aldıklarını belirterek, "Oldukça açık ve net taahhütler aldık" dedi.

Özellikle üniversiteye yerleştirme sistemi Parcoursup'un geleceğinin ele alındığını anlatan Combary, "Parcoursup konusunda gerçekten bir reform yapılacak. Başlatılmış olan ve şu anda Yükseköğretim Bakanlığında devam eden genel istişare sürecinin devamı olarak sistem tamamen yeniden düzenlenecek" ifadelerini kullandı. Okul içi demokrasinin güçlendirilmesine yönelik reform çalışmalarının da devam ettiğini belirten Combary, lise eğitiminin mevcut yapısının ve ders saatlerinin yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

Macron'un bu konuda kendileriyle aynı görüşte olduğunu aktaran Nathanael Combary, "Bu konuda yeniden düzenlemeye ihtiyaç var. Çok kısa süre içinde, muhtemelen pazartesi günü Başbakan ile yapacağımız görüşmenin ardından, bu reformu yeniden ele almak için çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.

"Öğretmen eksikliği konusunda pazartesi akşamı açıklamalar yapılacak"

Öğretmen eksikliği ve öğrencilerin seçebildiği çok sayıdaki ders kombinasyonu nedeniyle mevcut sistemin beklentileri karşılamadığını savunan Renouveau Lyceen Yönetim Kurulu Başkanı, pazartesi akşamı öğretmen sorununa ilişkin yeni açıklamalar yapılmasının beklendiğini duyurdu. Combary, "Öğretmen eksikliği konusunda pazartesi akşamı açıklamalar yapılacak" ifadelerini kullandı.

Görüşmede okul binalarının yetersizliği ve eğitim altyapısına yönelik yatırım ihtiyacını da gündeme getirdiklerini belirten Nathanael Combary, "Biz Renouveau Lycéen olarak okul binaları için 1,5 milyar euroluk acil durum planının hayata geçirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. Combary, yatırımların en fazla ihtiyaç duyulan liselere yönlendirilmesi amacıyla ulusal bir okul binaları gözlemevi kurulmasını da talep ettiklerini söyledi.

Öğrenci gösterilerine yönelik polis müdahalelerinin de görüşüldüğünü açıklayan Combary, bu konuda İçişleri Bakanlığı ile doğrudan temas kurulmasının gündeme geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı, önümüzdeki günlerde, muhtemelen gelecek hafta İçişleri Bakanı Laurent Nunez ile görüşmemiz konusunda söz verdi" dedi.

"Cumartesi günü hükümet üzerindeki baskıyı sürdürmek için sokaklarda buluşacağız"

Union syndicale lyceenne (Liseli Öğrenciler Sendikal Birliği) Başkanı Ryad Rani ise görüşmede öğrencilerin günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorunları gündeme getirdiklerini söyledi. Okul hemşirelerinin yetersizliği, sabah 08.00'den akşam 18.00'e kadar uzanan okul günleri ve öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımı gibi konuları Macron'a ilettiklerini belirten Rani, "Kendisiyle okul hemşirelerini konuştuk, okul saatlerini, sabah 08.00'den akşam 18.00'e kadar süren günleri konuştuk. Okul içi demokrasiyi, Parcoursup'u, Mon Master'ı, bütün bu seçme ve eleme mekanizmasını gündeme getirdik" dedi.

Görüşmenin ardından öğrenci hareketinin sona ermeyeceğini vurgulayan Rani, "Cumartesi günü hükümet üzerindeki baskıyı sürdürmek için sokaklarda buluşacağız. Ardından pazartesi öğleden sonra yeniden buluşacağız. Biz somut açıklamalar bekliyoruz, artık boş sözler değil" ifadelerini kullandı.

"Büyük vaatlerin, büyük sözlerin dönemi sona erdi"

Yaklaşık üç haftadır çeşitli çalışma ve dinleme toplantılarına katıldıklarını hatırlatan Rani, hükümetin artık öğrencilerin taleplerine karşılık vermesi gerektiğini belirterek, "Bizi kabul etmeleri on gün sürdü. Yaklaşık üç haftadır çalışma ve dinleme toplantılarına katılıyoruz. Artık harekete geçme zamanı. Büyük vaatlerin, büyük sözlerin dönemi sona erdi. Şimdi somut adımlar istiyoruz" diye konuştu.

"Macron taleplerimize açık yaklaştı ancak temkinliyiz"

Les Lyceens (Liseliler) Başkan Yardımcısı Louis Letoublon da Macron'un öğrenci temsilcilerine karşı önceki hükümet yetkililerine kıyasla daha açık bir tutum sergilediğini ancak bunun öğrencilerin hükümete yönelik güvensizliğini ortadan kaldırmadığını söyledi. Görüşmeyi değerlendiren Letoublon, "Bu toplantıda taleplerimize oldukça açık yaklaşan bir Cumhurbaşkanı ile karşılaştık. Bundan memnunuz. Çünkü üç haftadır lise öğrencilerinin taleplerini dinleyecek muhataplar bulmaya çalışıyoruz. Son derece temkinliyiz. Çünkü Emmanuel Macron, dokuz yıldır Fransa'daki kamusal eğitim hizmetlerini yıkıma uğratan politikalar uygulayan kişi" dedi.

"Kiminle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz"

Macron'un toplumsal hareketler karşısındaki tutumunu da eleştiren Letoublon, "Kiminle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Karşımızda halkını çoğu zaman dinlememiş bir Cumhurbaşkanı var. 2023 yılındaki emeklilik reformuna, Sarı Yelekliler hareketine ve diğer toplumsal hareketlere baktığımızda bunların her zaman siyasi kararlara dönüşmediğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanının görüşmede sergilediği yaklaşımı olumlu bulmalarına rağmen protestoların devam etmesi gerektiğini vurgulayan Louis Letoublon, "Cumhurbaşkanının yaklaşımını olumlu bulsak da lise öğrencilerine eylemlerini sürdürme çağrısı yapıyoruz. Çünkü burada bir gedik açıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hükümet içindeki koordinasyonu da eleştiren Letoublon, öğrenci temsilcilerinin başbakandan önce Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesini dikkat çekici bulduğunu belirterek, "Düzensiz bir iktidar yapısında bir gedik açıldığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında yeterli koordinasyon yok. Bunu gördük. Başbakan tarafından kabul edilmeden önce Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildik. Hiyerarşik açıdan bu biraz tuhaf" diye konuştu.

"Öğrencileri eylemlerini sürdürmeye çağırıyoruz"

Hareketin başlangıcında Eğitim ve Yükseköğretim bakanlarının öğrenci taleplerine daha mesafeli yaklaştığını savunan Liseliler Başkan Yardımcısı Louis Letoublon, gelinen noktayı protestoların sonucu olarak değerlendirerek, "Bu açılımı lise öğrencileri kendi elleriyle, kendi mücadeleleriyle oluşturdu. Öğrencileri eylemlerini sürdürmeye çağırıyoruz. Çünkü açılan bu küçük gedikten yararlanmalı ve elde edebileceğimiz her şeyi elde etmeliyiz. Yani lise öğrencileri için daha iyi eğitim ve öğrenim şartları sağlamalıyız" dedi.

Yarın için öğrencilere çağrı

Macron'un verdiği reform sözlerinin protestoları sona erdirmek için yeterli olmadığını vurgulayan öğrenci örgütleri, yarın ülke genelinde düzenlenmesi planlanan gösterilere katılım çağrısını yineledi. Hükümetin açıklamalarından çok atacağı adımlara odaklandıklarını belirten temsilciler, talepleri karşılanana kadar sokaklardaki mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

Gözler pazartesi günü yapılacak kritik toplantıda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılan görüşmenin ardından gözler, 26 Ekim Pazartesi günü Başbakan Sebastien Lecornu ile gerçekleştirilmesi planlanan toplantıya çevrildi. Öğrenci temsilcileri, Parcoursup sisteminin yeniden düzenlenmesi, öğretmen eksikliğinin giderilmesi ve lise eğitimindeki sorunların çözümüne yönelik somut kararların açıklanmasını bekliyor.

Öğrenciler eğitim sisteminde köklü değişiklik istiyor

Öğrenci örgütlerinin talepleri yalnızca Parcoursup reformuyla sınırlı kalmıyor. Öğretmen eksikliğinin giderilmesi, okul binalarının yenilenmesi, uzun ders saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve yükseköğretime erişimin kolaylaştırılması da hareketin başlıca talepleri arasında yer alıyor. Bazı öğrenci örgütleri Parcoursup'un tamamen kaldırılmasını isterken, Yükseköğretim Bakanlığında sistemin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Öğrencilerin üniversitelere yönlendirilmesi, başvuru süreçlerinin şeffaflığı ve yükseköğretim kontenjanları üzerinde yürütülen istişarelerin, hükümetin açıklayacağı yeni düzenlemelere temel oluşturması bekleniyor.

Hükümetin, öğrencilerin taleplerini doğrudan iletebilmeleri amacıyla "Lyceennes, lyceens : vous avez la parole" (Liseli Öğrenciler, Söz Sizde) adlı çevrim içi danışma platformunu hayata geçirmesine rağmen öğrenci temsilcileri, görüşlerin toplanmasının yeterli olmadığını belirterek hükümetten artık somut adımlar atmasını beklediklerini vurguluyor.

Kaynak: İHA
Emmanuel Macron3. SayfaFransaEğitimParisDünyaSon Dakika

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