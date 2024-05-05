Maden sahasında kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Maden sahasında kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir madende kamyon şoför olarak çalışan işçi, başka bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İddiaya göre, Halil Yavşalak (54), kullandığı kamyonu kantara soktuktan sonra makbuzunu alıp tekrar aracının başına dönmek isterken M.E kontrolündeki 31 ANF 779 plakalı başka bir kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavşalak'ı ilk müdahalenin ardında İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yavşalak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi ailesine teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

05.05.2024 22:07
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Maden sahasında kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir madende kamyon şoför olarak çalışan işçi, başka bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, 3 Mayıs 2024 günü akşam saatlerine doğru İslahiye ilçesi Altunüzüm Mahallesi'ndeki özel bir maden sahasında meydana geldi. İddiaya göre, Halil Yavşalak (54), kullandığı kamyonu kantara soktuktan sonra makbuzunu alıp tekrar aracının başına dönmek isterken M.E kontrolündeki 31 ANF 779 plakalı başka bir kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavşalak'ı ilk müdahalenin ardında İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yavşalak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maden sahasında kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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