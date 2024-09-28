Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü - Son Dakika
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3.Sayfa

Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü

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İstanbul Kurtköy'de trafikte sinyal verme meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O esnada oradan geçmekte olan bir kadın tarafından kayda alınan görüntülerde, gözü dönen bir magandanın yediği dayaktan dolayı bayılan adamı yere düştükten sonra tekmelediği görüldü.

28.09.2024 11:09
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İstanbul Kurtköy'de kayda alınan bir görüntü akıllara durgunluk verdi. Trafikte sinyal verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişinin karşısındaki şahsı acımasızca dövdüğü görülüyor. Gözü dönen maganda, aldığı darbelerden dolayı bayılan adamı yere düştükten sonra da tekmelemeye devam etti.

GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDEN KADININ NUTKU TUTULDU

O anları kayda alan kadın, şahit olduğu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşarken görüntüleri izleyen birçok sosyal medya kullanıcısı Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek magandaların bulunmasını istedi.

Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü

İstanbul, Güvenlik, Kurtköy, 3-sayfa, Pendik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • VillaUmut:
    Maganda ülkesi, konuşmayı bile bilmeyen vandalların yükselen egemenliği :) 237 5 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    Türkiye bitmiştir herkes kendine ülke arasin 201 19 Yanıtla
    Sessiz Yolcu:
    Sinyal kolu boşuna takılmamış araçlara sinyal verse böyle olmazdı. Ben yerimden memnunum. Nereye istersen def ol git tutan yok seni. 3 57
    Kemsl:
    babanın ülkesi var mi 4 17
  • Mehmet Topal:
    kekolara yer satmayın yanınıza almayın ve ticaret yapmayın huzurunuz kaçar yâda başınız belaya girer 114 65 Yanıtla
    murat salih başçı:
    eşini mi annneni mi? 6 40
  • Senol Soylu:
    Bunları alacan sabaha kadar sinyal verdirecen. 165 4 Yanıtla
  • Orhan Özdemir:
    Adalet yok güven yok kanun yok bundaha iyi günler eşkiyalar şehirlerde cirit atıyor ülkeyi tamamen satsaydınız bir devlete bu kadar kötüsü bile olamazdı 129 12 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Bu ülkede kanunlar acilen degismeli 127 1 Yanıtla
  • Türk Ak:
    ŞİVEDEN BELLİ 120 5 Yanıtla
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