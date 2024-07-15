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Mahalledeki kötü kokunun sebebi ceset çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mahalleden kötü koku geldiği ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tek katlı müstakil evde 77 yaşındaki adamın cansız bedenini buldu. Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.07.2024 23:18
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Mahalledeki kötü kokunun sebebi ceset çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mahalleden kötü koku geldiği ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tek katlı müstakil evde 77 yaşındaki adamın cansız bedenini buldu.

Olay, Yenimahalle Sitem Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye kötü kokunun yayılması üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda buldu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kokunun Sitem Sokak'taki müstakil evde yoğunlaştığını tespit etti. Kötü koku sebebiyle güçlükle eve giren ekipler, Kemal Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yılmaz'ın yalnız yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Otopsi, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mahalledeki kötü kokunun sebebi ceset çıktı - Son Dakika

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