Mahkeme, Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluğunu sürdürdü, Mustafa Manaz'a ev hapsi verdi - Son Dakika
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Mahkeme, Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluğunu sürdürdü, Mustafa Manaz'a ev hapsi verdi

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İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmada Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluğu sürdü, Mustafa Manaz'a ev hapsi verildi. Sanıklar nitelikli cinsel saldırı ve uyuşturucu suçlamalarıyla yargılanıyor; Ersoy ve Manaz suçlamaları kabul etmeyip tahliye ve beraat istedi.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanık Mustafa Manaz hakkında ev hapsi kararı verdi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar "nitelikli cinsel saldırı", "suç örgütü kurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yargılanıyor. Duruşmada mağdur ve tanıklar dinlenirken, tutuklu sanıklar Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, ara mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk halinin devamına karar verirken, Mustafa Manaz hakkında ev hapsi uygulanmasına hükmetti.

Kaynak: İHA
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