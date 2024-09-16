Makas Atan Sürücü Gözaltında

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Ankara'da trafikte aracı ile makas atarak ilerlediği anları sosyal medya hesaplarından paylaşan şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir videodan yola çıkarak yürüttükleri çalışmalar neticesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokarak (makas atarak ilerleyen) ve bu anları kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşım yapan şahsın A.Y.A. olduğunu tespit etti. Aracı takibe alan ekipler, 15 Eylül'de şüphelinin içinde bulunduğu aracı Eskişehir yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, A.Y.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın 100 ceza puanını doldurması üzerine sürücü belgesi 2 ay süreyle iptal edildi. Ayrıca psiko teknik değerlendirmeye tabi tutulacak olan şüphelinin adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA