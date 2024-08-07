Çamaşır makinesinden gelen ölüm! Kıyafetleri çıkarırken yere yığıldı - Son Dakika
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Çamaşır makinesinden gelen ölüm! Kıyafetleri çıkarırken yere yığıldı

Çamaşır makinesinden gelen ölüm! Kıyafetleri çıkarırken yere yığıldı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir kadın, çamaşırları makineden boşaltırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

07.08.2024 13:46
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde makinede yıkanan çamaşırları boşalttığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

ANNESİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜNCE YARDIM ETMEYE ÇALIŞTI

Arifağa Mahallesi'nde çamaşır makinesindeki ıslak çamaşırları boşaltan Saime Topçu, bu sırada kaçak elektrik akımına kapıldı.

Annesinin yere düştüğünü gören kızı, müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürülerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çamaşır makinesinden gelen ölüm! Kıyafetleri çıkarırken yere yığıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Memduh Çoban: bu resmen cinayet çamaşır makinası hangi firmanınsa mahkemeye vermek lazım. 47 3 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Alacaksan Vestel alacaksın kafan rahat olacak şuan da en kaliteli ürünleri vestel üretiyor diğerleri kalite sıfır. 6 15 Yanıtla
  • Ergün Öz: ?????? 0 2 Yanıtla
  • Mehmet ali selvi: İşin teknik boyutunu bilmek lazım 0 0 Yanıtla
  • Mehmet ali selvi: Sonuç ne olursa olsun öleni tabii ki geri getirmez 0 0 Yanıtla
  • Mehmet ali selvi: Yorumlarınıza baktığımda işi markaya vuruyorsunuz fakat acaba ürün kaç yıllık bir de elektrik tesisatının topraklama durumu nedir 0 0 Yanıtla

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