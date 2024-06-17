Malatya Arguvan'da Geniş Bir Alanda Anız Yangını Çıktı

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde geniş bir alanda anız yangını çıktı. Meşe ağaçlarının da zarar gördüğü yangın yaklaşık 6 saatlik bir çalışma sonrasında söndürüldü.

Arguvan İlçesine bağlı Koçak Mahallesi'nde öğle saatlerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Yaklaşık 700 dönümlük bir alanda etkili olan yangında bazı meşe ağaçları da zarar görürken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekiplerin yaklaşık 6 saatlik süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA