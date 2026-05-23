Malatya\'da 43 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Malatya'da 43 yaşındaki bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

Olay, Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi Şahinbey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil bir evde yalnız yaşayan Seydi Battal Kaya'dan (43) bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çeşitli hastalıkları bulunduğu öğrenilen Kaya'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA