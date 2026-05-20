Malatya'da 5.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Kahramanmaraş Valiliği kentte olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi. AFAD, depremin merkez üssünün Battalgazi ilçesi olduğunu duyurdu.

