Malatya'da çıktığı ağır hasarlı binanın 1'inci katından düşen şahıs yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İpek Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binaya çıkan M.K., henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı aşağı düştü. Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da ağır hasarlı binadan düşen şahıs yaralandı - Son Dakika
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda gerçekleştirilen kanlı saldırıyı DAEŞ üstlendi.
Elazığ'da dur ihtarına uymayan ve polis aracına çarpan şahıs, sanayi sitesinde bir dükkana girerek başına silah dayadı. Girdiği oto tamirhanede 48 bin liralık zarara neden olan ve 7 saattir direnen şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
İzmir'in Bergama ilçesinde 7 Mart 2024 tarihinde meydana gelen araç kundaklama olayıyla ilgili olarak şüpheli tutuklandı. Bergama Emniyet Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda şüphelinin kimliği belirlendi ve evinde yapılan aramada olay günü giydiği kıyafetler ele geçirildi. A.V.G. isimli şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletli kuryenin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede 6 yavru kedinin başları kesilerek öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hayvanseverler, bu tür vahşi eylemlerin toplum güvenliği için bir tehdit olduğunu belirterek yetkililerden daha sıkı yasal önlemler alınmasını talep etti.
İzmir'in Bornova ilçesinde silahla öldürülen kuyumcunun cesedinin park halindeki otomobilin bagajında bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada kuyumcu Bekir Bozar'ı öldüren zanlı, cesedi otomobilin bagajında bırakarak kaçmıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?