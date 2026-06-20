Malatya\'da Aile Kavgası: Çok Sayıda Yaralı

Malatya'da aile bireyleri arasında çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aile bireyleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişinin yaralandığı olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. - MALATYA