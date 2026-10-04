Malatya'da arıza yapan yolcu otobüsüne otomobil çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. - Son Dakika
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Malatya'da arıza yapan yolcu otobüsüne otomobil çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Malatya\'da arıza yapan yolcu otobüsüne otomobil çarptı, 1\'i ağır 3 kişi yaralandı.
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Malatya'da arıza nedeniyle yol kenarına çekilen yolcu otobüsüne otomobil çarptı; otomobildeki 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, trafiğe kapatılan güzergah araçların çekiciyle kaldırılmasıyla normale döndü.

Malatya'da arıza nedeniyle yol kenarına çekilen yolcu otobüsüne aynı yöne seyreden otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Sanayi Alt Geçidi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siirt'ten Samsun'a giden 55 AEH 575 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sanayi Alt Geçidi girişinde arıza yaptı. Sürücünün otobüsü yolun sağına çekerek motora su koyduğu sırada aynı yöne seyreden 27 VZ 853 plakalı otomobil otobüse çarparak altına girdi. Kazada otomobilde bulunan biri kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu otobüste ise yaralanan olmazken bir süreliğine trafiğe kapatılan güzergah araçların çekici marifetiyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaMalatyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da arıza yapan yolcu otobüsüne otomobil çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. - Son Dakika
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