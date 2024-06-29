Malatya\'da Aydınlatma Direği Tamiratında Akıma Kapılan Adam Ağır Yaralandı

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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde tamirat için çıktığı aydınlatma direğinde akıma kapılarak 8 metre yükseklikten aşağı düşen adam ağır yaralandı.

Olay, 21,30 sıralarında Yazıhan İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.U. (33) ikametinin bahçesinde bulunan aydınlatmalı direğine tadilat yapmak için çıktı. Bu sırada akıma kapılan şahıs yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağı düşerek ağır yaralandı. Aile bireylerinin ihbarı üzerine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.U. burada tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA