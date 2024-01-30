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Malatya'da aynı hasarlı apartmanı ikinci kez soyan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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Malatya'da aynı hasarlı apartmanı ikinci kez soyan hırsızlar kamerada

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde orta hasarlı binaları mesken tutan hırsızlar girdikleri çok sayıda hasarlı binanın bulunduğu bir sitede ne bulduysa götürdü. Çok sayıda dairede elektrik kabloları ile su sayaçlarını çalan hırsızlar topladıkları malzemeleri doldurdukları çuvallarla götürürken, iki gece arka arkaya yaşanan hırsızlık olayları ise anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde çaldıkları malzemeleri apartman dışına taşıyan hırsızların bir süre sonra bölgeye geldikleri değerlendirilen araçla gözden kayıp oldukları görülüyor.

Malatya\'da aynı hasarlı apartmanı ikinci kez soyan hırsızlar kamerada
30.01.2024 - 16:48,  Güncelleme: 16:49
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Malatya'da aynı hasarlı apartmanı ikinci kez soyan hırsızlar kamerada

MALATYA - Malatya'da orta hasarlı binaları mesken tutan hırsızlar girdikleri çok sayıda hasarlı binanın bulunduğu bir sitede ne bulduysa götürdü. Peş peşe yaşanan hırsızlık olayları ise anbean kameralara yansıdı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde orta hasarlı binaları mesken tutan hırsızlar girdikleri çok sayıda hasarlı binanın bulunduğu bir sitede ne bulduysa götürdü. Çok sayıda dairede elektrik kabloları ile su sayaçlarını çalan hırsızlar topladıkları malzemeleri doldurdukları çuvallarla götürürken, iki gece arka arkaya yaşanan hırsızlık olayları ise anbean kameralara yansıdı.

Görüntülerde çaldıkları malzemeleri apartman dışına taşıyan hırsızların bir süre sonra bölgeye geldikleri değerlendirilen araçla gözden kayıp oldukları görülüyor.

Kaynak: İHA
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Yeşilyurt, Malatya, Malatya, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da aynı hasarlı apartmanı ikinci kez soyan hırsızlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da aynı hasarlı apartmanı ikinci kez soyan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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