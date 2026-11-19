Malatya'da bir apartmanın 2'nci katındaki balkondan sarkan şahıs düşerek yaralandı.

Olay, Malatya-Ankara kara yolu üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, G.S. (38) isimli şahıs, apartmanın 2'nci katındaki balkon korkuluklarından aşağı sarkarak bir süre askıda kaldı. Çevredeki esnafın şahsı kurtarmak için branda açmaya çalıştığı sırada G.S. aşağı düştü. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın balkondan neden sarktığı henüz bilinmez iken olayla ilgili inceleme başlatıldı.