Malatya'da çapa motoru devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da çapa motoru devrildi: 3 yaralı

Malatya\'da çapa motoru devrildi: 3 yaralı
29.06.2026 14:07  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kontrolden çıkan çapa motorunun dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kontrolden çıkan çapa motorunun dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi eski belde belediye hizmet binası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki çapa motoru, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Kazada çapa motorunda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Battalgazi, 3. Sayfa, Malatya, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da çapa motoru devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşadığı ’çöp ev’de mahsur kaldı Yaşadığı 'çöp ev'de mahsur kaldı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
13:18
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:16
Azerbaycan’dan İsrail’e sözde “Ermeni soykırımı“ tepkisi
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde "Ermeni soykırımı" tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 14:10:04. #.0.5#
SON DAKİKA: Malatya'da çapa motoru devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.