Malatya'da Cinayet Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da Cinayet Zanlısı Yakalandı

Malatya\'da Cinayet Zanlısı Yakalandı

Emin Varol'u öldüren Ş.Ö., kaçarken yakalandı; evinde silah ve mermiler bulundu.

27.03.2025 23:44
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Malatya'da 3 çocuk babası Emin Varol'u silahla öldürdükten sonra kaçan zanlı yakalandı. Cinayet zanlısının ikametinde aralarında kalem silahın da bulunduğu cephanelik çıktı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy konteyner kentte iki gün önce meydana gelen olayda bölgedeki konteyner kentte kalan komşular Emin Varol ile Ş.Ö. arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada Emin Varol'u tüfekle vurarak öldüren Ş.Ö. olay sonrası kaçmıştı.

Olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri Ş.Ö. saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayet zanlısının kaldığı konteynerde arama yapan ekipler, 1 adet av tüfeği, 2 adet avcı bıçağı, 2 adet kama, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 95 adet kurusıkı tabancaya ait mermi, 1 adet metal teleskopik jop, 1 adet kalem tabanca, 10 adet kalem tabancaya ait mermi, 23 adet antika olduğu değerlendirilen madeni para ele geçirildi. Ş.Ö.'nün polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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