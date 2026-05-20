Malatya\'da Deprem Şanlıurfa\'da Hissedildi

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bu sabah saat 09.00'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi. Avizeler sallandı, vatandaşlar korku içerisinde sokağa fırladı. Deprem nedeniyle bazı okullarda öğrenciler bahçeye çıkarıldı. Telefona sarılanlar yakınlarını aradı.

Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da şu ana kadar bildirilmiş bir hasar olmadığı açıklandı. - ŞANLIURFA