Malatya\'da Deprem Yardımlarıyla İlgili Usulsüzlükler

Malatya'da deprem sonrası kente getirilen konteynerler ile hurda malzemeler ve klimaların usulsüz şekilde satıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2 AFAD personeli tutuklandı.

Malatya'da 6 Şubat depremleri sürecinde kente getirilen ve ihtiyaç fazlası nedeniyle boşaltılan konteynerler ile konteynerlerde kullanılan bazı malzemelerin usulsüz şekilde kurum dışına çıkarılarak satıldığı iddiaları üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda AFAD personeli G.A. ve F.A. ile sivil oldukları öğrenilen N.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A. ve F.A., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.A. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın, konteynerler ile hurda malzemeler ve depolarda bulunan klimaların usulsüz şekilde satıldığı iddiaları üzerine başlatıldığı, olayla ilgili MASAK raporunun da dosyada yer aldığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor. - MALATYA