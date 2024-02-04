Malatya\'da \'6 Şubat deprem şehitleri anıtı\' yapıldı

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına '6 Şubat deprem şehitleri anıtı' yapıldı. Büyükşehir Mezarlıklar Dairesi Başkanı Osman Gönültaş, çevre illerde hayatını kaybeden ve şehir mezarlığına defin edilen 133 kişi ile birlikte toplamda bin 381 deprem şehidinin isminin anıtta yaşatılacağını söyledi.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da bin 248 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi ise yaralandı. Acıların hale taze olduğu kentte, çevre illerde hayatlarını kaybeden 133 kişi ile birlikte bin 381 deprem şehidinin isminin yaşatılması için '6 Şubat deprem şehitleri anıtı' inşa edildi.
Depremlere ailesi ile birlikte Malatya'da yakalanan ve yaklaşık 90 gün Şehir Mezarlığı'ndan hiç ayrılmayan Büyükşehir Mezarlıklar Dairesi Başkanı Osman Gönültaş, anıtın inşasıyla birlikte deprem şehitleri için her 6 Şubat'ta anma törenleri düzenleneceğini söyledi.
"07.30'da cenazeler mezarlığa gelmeye başladı"
Deprem sürecinde Şehir Mezarlığı'nda gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili de bilgiler aktaran Büyükşehir Mezarlıklar Dairesi Başkanı Osman Gönültaş, "İlk depremin ardından ailemle birlikte Şehir Mezarlığı'na geçtik. Mezarlığa gelirken Malatya'nın yıkıldığını yok olduğunu düşünerek geldik. Bu arada mezarlığa sığınan yüzlerce vatandaşın olduğunu gördük. Deprem bölgelerinde mezarlıklar aynı zamanda toplanma alanıdır. Bölgeye gelen vatandaşların barınması için arkadaşlarımızla çalışmalar yaparak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ı arayarak talimatları doğrultusunda depremlerde etkilenmeyen tüm personelimizi görev başına çağırdık. Sabah 06.00 itibariyle 82 personelimizle görev başında idi. Tüm personellerimiz ile birlikte yıkıma ve defin işlemlerine yoğunlaştık. 07.30 sıralarında cenazeler gelmeye başladı. Çalışmaları savcılarımız, adli tıp uzmanları ile emniyet görevlileri ile birlikte yürüttük. Depremlerde Malatya'da toplam bin 248 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.
"Bir cenazemizi teemmül yaparak defin ettik"
Definlerin genel olarak yan yana gerçekleştirildiğini aktaran Gönültaş, "Definler sırasında hiç unutamadığımız birtakım olaylar da yaşadık. Gece saatlerinde bir hocamız gelerek bir çok uzunu kaybetmiş bir cenazenin olduğunu ve cenazeyi yıkayamayacaklarını belirtti, bunun üzerine cenaze sahibi ile görüşerek cenazeyi teemmül yaparak defin yaptık. Diğer bir olayda ise ceset torbasındaki çocuğunu göstererek ben bunu nasıl toprağa vereyim diyen bir baba ile birlikte ağlaya ağlaya defin yaptık. Bizler bin 248 vatandaşın her birinin acısını yaşayarak defnettik. Allah milletimize bir daha böyle bir afet yaşatmasın" diye konuştu. - MALATYA
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