Malatya\'da Ev Yangınında Maddi Hasar Oluştu

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ev yangınında maddi hasar oluştu.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Muhsin Yazıcıoğlu caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaralananın olmağı yangında evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatıldı. - MALATYA