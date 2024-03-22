Malatya\'da husumetli iki kadın grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Ağrı İl Emniyet Müdürü, Başarılı Personeli Tebrik Ederek Ödüllendirdi

Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, il genelinde görev yapan ve duyarlılıkları ile özverili çalışmalarıyla öne çıkan personeli makamında tebrik ederek ödüllendirdi. İpar, başarılı personelin gayret ve fedakarlıklarının takdire şayan olduğunu belirtti ve teşkilat olarak vatandaşların huzuru ve güvenliği için canla başla çalıştıklarını vurguladı. Ödül alan personel ise İl Emniyet Müdürü İpar'a teşekkür ederek, daha da büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.