Malatya'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması - Son Dakika
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Malatya'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması

Malatya\'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması
11.06.2026 18:09
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Malatya'da uygulama ile 1 aranan şahıs yakalandı, 54 araca ceza kesildi.

Malatya'da huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" kapsamında 1 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli ihlaller nedeniyle 54 araca idari para cezası uygulandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamaya 95 ekip ve 371 personel katıldı. Uygulamalarda 3 bin 974 şahıs ile bin 163 araç sorgulanırken, 38 umuma açık iş yeri ile 23 park ve bahçe denetlendi. Yapılan kontrollerde 1 aranan şahıs yakalanırken, 14 yoklama kaçağı hakkında tutanak düzenlendi. Ayrıca 1 şüpheli şahsa 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan idari yaptırım uygulandı.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 54 araca idari para cezası kesildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İlknur Keskin İlknur Keskin:
    bu tür operasyonlar kâğıt üstünde güzel gözüküyor ama sokakta yaşayan insanlar sorunların çözüldüğünü pek görmüyor ya hep aynı mevzu dönüp duruyo işte memleketin sorunları çok derin kısa vadeli çözümler yeterli değil 0 0 Yanıtla
  • Levent Erdinç Levent Erdinç:
    hani böyle haberler çok yapıldı daha sonra hiç bir şey değişmedi yani ne kadar etkili bu uygulamalar gerçekten 0 0 Yanıtla
  • Konuralp Osgb Konuralp Osgb:
    güzel bir girişim ama bunun düzenli devamı gelmesi lazım yoksa bi müddet sonra kimse umursamaz 0 0 Yanıtla
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