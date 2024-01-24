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Malatya'da iki kamyonun karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da iki kamyonun karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Malatya'da Cumhuriyet Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, M.A. idaresindeki bir kamyon ile İ.B. yönetimindeki araç kafaya kafaya çarpıştı. Kazada M.A. yaralandı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya\'da iki kamyonun karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
24.01.2024 - 15:00,  Güncelleme: 15:01
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Malatya'da, iki kamyonun karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı Üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 44 AN 121 plakalı kamyon ile İ.B. yönetimindeki 44 LU 735 plakalı araç cadde üzerinde kafaya kafaya çarpıştı. Kazada M.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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