Malatya'da iş makinası boşluğa düştü, operatör yara almadan kurtuldu

Malatya'da, yıkım yaparken boşluğa düşen iş makinası devrildi. Olayda operatör şans eseri yara almadan kurtuldu.
Olay, saat 15.00 sıralarında Hasanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede ağır hasarlı bir binanın yıkım işlemini gerçekleştiren iş makinası boşluğa düşerek devrildi. Olayda operatör şans eseri yara almaz iken bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olayda devrilen iş makinesinin bulunduğu yerden kaldırılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor. - MALATYA
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