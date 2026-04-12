Malatya'da İşçi Servisi Kazası: 2 Ölü, 10 Yaralı

12.04.2026 23:39
Malatya'da işçi servisi şarampole yuvarlandı. 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Malatya'da kontrolden çıkan işçi servisinin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Hekimhan ilçesi Güvenç Mahallesi maden ocağı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, bölgede işçileri taşıyan M.Ö. idaresindeki 44 S 7810 plakalı servis aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre Hamza G. ile Ali Y. hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi ise yaralandı. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Malatya, Ulaşım, Son Dakika

