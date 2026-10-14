Malatya\'da öğrenciler için okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri sürdürülüyor

Malatya'da öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri uygulanırken, polis ekiplerinin denetimlerini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

Malatya Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında öğrencilerin eğitim gördükleri okullarda ve okul çevrelerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirler titizlikle uygulanıyor. Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim hayatlarına devam edebilmelerini amaçlayan uygulamalarla okul çevrelerindeki güvenlik önlemlerinin devam ettirildiği belirtildi. Malatya Valiliği koordinesinde yürütülen denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.