Malatya\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Doğanşehir ilçesi Güzelköy Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 20 hektarlık alanda etkili olan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, Doğanşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek verdi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA