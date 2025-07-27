Malatya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Malatya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
27.07.2025 19:58  Güncelleme: 20:01
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Doğanşehir ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenmedi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Doğanşehir ilçesi Güzelköy Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 20 hektarlık alanda etkili olan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, Doğanşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek verdi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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