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Malatya'da silah kaçaklarına operasyon: 5 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da silah kaçaklarına operasyon: 5 tabanca ele geçirildi

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılarına ait 5 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya\'da silah kaçaklarına operasyon: 5 tabanca ele geçirildi
25.12.2023 - 17:10,
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Malatya'da silah kaçaklarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 adet tabanca ele geçirildi. Olayda 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Kimliği belirlenen bir zanlı tarafından kent dışında şehre kaçak silah getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler gözaltına alınan zanlının aracında ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 5 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör, 376 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 250 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ve 1 adet 7,62 mm çapında fişek ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da silah kaçaklarına operasyon: 5 tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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