Malatya'da Torbacı Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Malatya'da Torbacı Operasyonu: 4 Tutuklama

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Malatya'da yapılan operasyonda 5 kg skunk ve çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi, 4 tutuklandı.

22.10.2024 19:04
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Malatya'da "torbacı" operasyonu: 4 tutuklama

MALATYA - Malatya'da, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 kilogram skunk maddesi ile çok sayıda sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 4 ikamet, 3 araç ve 4 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 24 bin 229 adet sentetik ecza maddesi, bin 79 adet ectacy hap,5 kilogram 300 gram skunk maddesi, 32 gram metamfetamin maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Torbacı Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

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