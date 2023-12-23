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Malatya'da Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Malatya'da Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 aracın çarpışması sonucu 60 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya\'da Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
23.12.2023 - 11:22,
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Malatya'da 2 aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 60 yaşındaki kadın öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde yaşanan kazada E.G. yönetimindeki 34 CZU 722 plakalı otomobil, seyir halindeyken A.E.A. idaresindeki 34 CZV 466 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Z.S. (60) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde inceleme yapılmasının ardından hayatını kaybeden kadınını cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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