Malatya\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

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Malatya'da bir işyerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA