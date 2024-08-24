Malatya\'nın Arguvan ilçesinde ev yangında küle döndü

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde yangın çıkan bir ev küle döndü.

Arguvan ilçesine bağlı Şotik Mahallesi'nde Süleyman Karasoy'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri çıkan yangını yoğun çalışmalar sonrası kontrol altına aldı. Yangın sonucu ev tamamen küle döndü. Ev eşyalarının yanarak zarar gördüğü yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - MALATYA